THY EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sözleşme uzattı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Yunanistan ekibi, milli oyuncu ile 2 yıl daha yola devam edeceğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak
Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman ile olan ortaklığını 2027 yazına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyar."
Ο Τσεντί Οσμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 15, 2025
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν έως το καλοκαίρι του 2027.
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Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027
Panathinaikos BC AKTOR is pleased to… pic.twitter.com/CULg5jfC6B