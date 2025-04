THY EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sözleşme uzattı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Yunanistan ekibi, milli oyuncu ile 2 yıl daha yola devam edeceğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak

Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman ile olan ortaklığını 2027 yazına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyar."

Ο Τσεντί Οσμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν έως το καλοκαίρι του 2027.



Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027



Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to