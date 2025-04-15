THY EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sözleşme uzattı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Yunanistan ekibi, milli oyuncu ile 2 yıl daha yola devam edeceğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak 

Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman ile olan ortaklığını 2027 yazına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyar."