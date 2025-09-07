Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’nin en büyük kanyonlarından biri olan doğal güzellik, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi.

SAYILI KANYONLAR ARASINDA

Ardanuç’a 7 kilometre mesafede yer alan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle dünyada sayılı kanyonlar arasında gösteriliyor. Taşlı ve dik patikalarıyla ziyaretçilere zorlu anlar yaşatan kanyon, yalnızca tek kişinin sığabileceği dar kayalık geçitleriyle macera dolu bir deneyim sunuyor.

"VAZGEÇİLMEZ"

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, kanyonun bölge turizmine değer kattığını belirterek, “Cehennem Deresi Kanyonu, giriş kapısından 50 metre sonra genişleyen bir alana kavuşuyor. Burası özellikle adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir alan” dedi.

HAYRAN KALDILAR

Kanyonu görmek için bölgeye gelen Mert Ergül ise deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Cehennem Deresi Kanyonu’nu gezmeye geldik. Çok beğendik ve burada vakit geçirmekten büyük keyif aldık. Herkese gelip bu doğal güzelliği görmesini tavsiye ederiz.”