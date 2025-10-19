İngiltere’de yaşayan 61 yaşındaki Chris Milnes, katıldığı bir çekilişte 2,5 milyon sterlin (yaklaşık 105 milyon TL) değerinde lüks bir malikane kazandı. Ancak Milnes, ailesiyle birlikte yalnızca birkaç ay yaşadığı bu evi, “lüks hayat bize göre değil” diyerek zararına sattı.

Daily Mail’in haberine göre Leeds’te büyüyen Milnes, geçen yıl haziran ayında eşi ve çocuklarına haber vermeden bir çekilişe katıldı. Şans yüzüne güldü ve Poole (Dorset) yakınlarında, 4 bin 650 metrekarelik, üç katlı, beş odalı bir malikanenin sahibi oldu.

"TEMİZLİK TÜM GÜN SÜRÜYOR"

Üç çocuk babası Milnes ve 57 yaşındaki eşi Jules, geçtiğimiz Noel’i yeni malikanelerinde geçirdi. Ancak çift, kısa süre sonra bu dev evin getirdiği zahmetlerin keyiften fazla olduğunu fark etti.

Milnes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temizlik günü geldiğinde... tüm gün sürüyor!” diyerek lüks yaşamın göründüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.

ZARARINA SATTI

Milnes, bakım masrafları ve yüksek giderler nedeniyle evi ocak ayında 2,3 milyon sterline satışa çıkardı. Ancak alıcı bulamayınca fiyat 1,6 milyon sterline kadar düştü. Satış haziran ayında tamamlandı. Milnes ailesi böylece, kazandıkları evi yaklaşık 900 bin sterlin (yaklaşık 38 milyon TL) zararına elden çıkarmış oldu.

Tam donanımlı malikanede geniş açık planlı yaşam alanı, tasarım bir mutfak, sinema odası ve spa tarzı banyoya sahip ana yatak odası bulunuyordu. Bahçede ise jakuzi ve açık duş yer alıyordu.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR KEYİFLİ DEĞİL"

Chris Milnes, yaşadıkları deneyimle ilgili olarak, “Büyük bir evi kazanmak inanılmaz bir şans, ama bazen lüks içinde yaşamak düşündüğünüz kadar keyifli olmuyor” ifadelerini kullandı.