2007’de piyasaya sürülen ilk nesil iPhone’lar, dönemin koşullarında 499 dolardan satılmıştı. Ancak orijinal kutusundan hiç çıkarılmamış modeller, bugün açık artırmalarda 20 bin doların üzerinde fiyatlarla el değiştiriyor. Kusursuz durumda olan bazı örneklerin 2030 yılına kadar 50 bin doları aşabileceği tahmin ediliyor.

HER BİRİ SERVET DEĞERİNDE

Bu tahminin hayal ürünü olmadığını gösteren örnekler de mevcut. 2023 yılında açılmamış, fabrika mühürlü 8 GB’lık bir iPhone 63 bin dolar, daha da nadir bulunan 4 GB’lık model ise 190 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

OYUN VE KİTAPLAR DA ALTIN DEĞERİNDE

Eski telefonların yanı sıra, retro oyuncaklar, ilk baskı kitaplar ve eski video oyunları da koleksiyonerler için büyük değer taşıyor.

1980’lerden kalma orijinal Transformers oyuncakları, ambalajı açılmamış şekilde 20 bin dolara, ilk baskı Harry Potter kitapları ise 50 bin doların üzerinde fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Benzer şekilde, Super Mario Bros. oyununun mühürlü bir kopyası 2021’de açık artırmada 2 milyon dolara satıldı. Oyun, piyasaya çıktığında yalnızca 30 dolara mal olmuştu.

BİRÇOK KİŞİ FARKINDA OLMADAN DEĞERLİ EŞYALARINI ATIYOR

Uzmanlar, insanların yıllar içinde topladıkları günlük eşyalar arasında tahmin edilenden çok daha değerli parçalar bulunabileceğini belirtiyor. Özellikle eski elektronik cihazlar, orijinal oyuncaklar ve ilk baskı kitaplar, koleksiyoner piyasasında ciddi kazanç sağlayabiliyor.