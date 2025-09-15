“Hercai”, “Nazına Ölüyorum” ve “Cici Kız” gibi hit şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yer edinen Çelik, paylaştığı mesajla gündeme oturdu. Sanatçı, bu tür taleplerin sıklaştığını belirterek yaşadığı sıkıntıyı açıkça ifade etti.

“O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler...” diyerek tepkisini dile getiren Çelik, birçok yardım faaliyetinde yer aldığını ancak bunları kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmadığını vurguladı. Bununla birlikte, ısrarcı ve ölçüsüz taleplerin kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini söyledi.

Çelik, sözlerinin devamında “Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.” ifadelerini kullandı.

Para isteyen takipçisinin kardeşi olduğunu söyleyen bir vatandaş da Çelik'e attığı mesajda konu ile ilgili fikirlerini dile getirdi. Çelik, o mesajları da sosyal medya hesabından paylaştı.