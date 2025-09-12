Geçtiğimiz haftalarda evinde meydana gelen hırsız olayı ile gündem olan AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, partisinden ayrılma kararı aldı.



Aydemir'in evinde meydana gelen hırsızlık olayında, ikametinde bulunan çelik kasanın içerisinde yer alan çok sayıda döviz, nakit para ve ziynet eşya çalınmış, Emniyet'te verilen ifadelerde çalınan eşyaların maddi değerinin 13,5 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.



SOYGUNU OĞLU YAPTI



Karakol ifadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen Fatih Aydemir'in 20 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Aydemir'in içinde para olduğu düşünülen bir sırt çantası ile evinin olduğu siteden çıktığı anlar kameralara yansımıştı.



Halk TV'de yer alan habere göre İfadesinde sanal bahise bulaştığını hesaplarını kullandırdığını ve bu nedenle hakkında açılan dolandırıcılık davalarının olduğunu belirten Muhammet Emin Aydemir, babasının aksine çelik kasadan sadece paraları aldığını ziynet eşyasını almadığını söyledi. Aydemir, ziynet eşyalarını ise, kendisini para için sıkıştıran kişilerin almış olabileceğini söyledi. Emniyette ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadesi alınan Aydemir, savcılıkta ise ‘şikâyetçi’ olarak ifade verdi.



İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI



Yaşanan skandalın ulusal basında yer almasının ardından Aydemir'in durumu parti içerisinde tartışma konusu haline gelirken, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, başkanlık görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini AKP İl örgütüne ileten Aydemir, dün akşam kararını Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile paylaştı.