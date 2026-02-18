Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Çelik Erişçi, Bursa’dan Şefik isimli bir takipçisinin gönderdiği mesajı yayınladı. Takipçi, mesajında ünlü şarkıcıdan eşinin çok istediğini belirterek SUV araç almasını talep etti, krediyi taksitle geri ödeyebileceğini ifade etti. Mesajın sonunda ise birlikte bir programa katılacaklarını belirten ifadeler yer aldı.

Mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çelik, paylaşımında talebin gerçek olduğunu belirterek takipçisine "Bunları şaka falan sanıyorsanız ama en gerçek. Ben sizin bildiğiniz arkadaşlardan değilim" yanıtını verdi.

Öte yandan, takipçinin talep ettiği SUV segmentindeki araçların piyasa fiyatlarının yaklaşık 1 milyon 600 bin liradan başlaması, isteğin boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.