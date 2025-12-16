Forbes tarafından güncellenen yeni listede 2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, birincilik koltuğunu iş insanı Hamdi Ulukaya'ya kaptırarak ikinci sıraya gerilemişti. Ülker birincilik koltuğundan ikincilik koltuğuna gerilemesiyle ilgili olarak gazetecilerin ısrarlı sorularına gülerek, "Elhamdülillah. Şükürler olsun" yanıtını vermişti.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Murat Ülker şimdi de 30 yıllık kazağıyla gündemde. Geçen günlerde "Hanım (Betül Ülker) 'Bu kıyafetini veriyorum artık başka birine' deyince çok üzüldüm. 30 yıllık kazağımdı" açıklamasını yapmıştı.

İş insanına şarkıcı Çelik'ten destek geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatta bazı şeyler paradan daha değerli duygusal değerlere sahiptir ve insanın ruhunda derin izler bırakır. Tüm önceliklerin ve hatta duyguların para olarak görüldüğü bu dönemde geçmişin ve yaşanmışlıkların değerini parayla ölçmeye çalışan insanlara katlanmakta zorlanıyorum. Mesela benim 30 yıllık kazağımı eşim birine verse olmaz, olamaz" ifadelerini kullandı.