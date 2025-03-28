'Poyraz Karayel', 'Leydi Di', 'Prestij Meselesi' ve Kardeşlerim' gibi yapımlarla tanınan Celil Nalçakan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
46 yaşındaki oyuncu, operasyon geçirdiğini duyurdu.
Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Nalçakan "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.
Birçok ünlü isim Nalçakan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.