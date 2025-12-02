DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Bakırhan, "Sayın Özel Kurultay kürsüsünden bize Stockholm Sendromu teşhisi koyuyor. "Celladına aşık olma" diyor biz de soruyoruz; Biz Meclis'te barış için yasa konuşurken, her bir arkadaşımızla birlikte barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel" dedi.

"CELLAT DEFTERİNİ AÇARSAK..."

Bakırhan ayrıca şunları kaydetti:

"Sözü çözüm için kurmak varken, tam da bu süreçte çözümü tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir.

Kürt halkına saygı duymak bu mudur Sayın Özel.

Biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Herkes çok iyi bilsin ki; 'cellat defterini' açacaksak hepiniz borçlu çıkacaksınız.

"CHP SÜREÇ KARŞITLARININ ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA ADAYSA BÜYÜK YANLIŞ YAPAR"

Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel'in süreç komisyonundaki tartışmalara ilişkin yaptığı konuşmasında DEM Parti'ye seslenerek" Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarına önce, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız" sözleriyle yanıt verdi.

Ardından dün Diyarbakır'da bir yemeğe katılan DEM Partili Koçyiğit şunları kaydetti:

“Biz celladımızı iyi tanıyoruz ama buna rağmen herkesin çözüm için, barış için seferber olmasını istiyoruz. Barışı kendi elleriyle AKP-MHP’nin sınırlılığına terk edenlerin siyasetinin de siyaset olmadığını biliyoruz. Bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyoruz; Kürtleri sadece seçim zamanlarında hatırlamayınız. Kürtleri sadece sıkıştığınız zamanlar hatırlamayın. Kürtleri barış zamanlarında, çözüme ihtiyacı olduğu zamanlarda hatırlayınız.