Boyner Holding CEO'su Cem Boyner 1982 yılında Bilgün Sazak ile evlenmiş, bu evliliğinden de Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya gelmişti. 1992 yılında boşanan Bilgün Sazak ve Cem Boyner çifti, sık sık çocukları için bir araya gelse de hayatlarına ayrı olarak devam etti.

İkiz kızlarından Ayşe Boyner ise 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile nikâh masasına oturmuş, 2021'de de boşanmıştı. Cem Telvi boşanmanın ardından İdil Yazar ile anılmış, sevgililikleri geçen yıla kadar sürmüştü. Ayşe Boyner ise kalbini yıllardır boş bırakmıştı. Ta ki geçen yıla kadar.

Ayşe Boyner Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile Chantier Films'in kurucusu Metin Anter ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. Bir süre sonra da hamile olduğu ortaya çıkan Boyner, Anter ile haziran sonunda evlendi.

Ve çiftin oğlu önceki gün dünyaya geldi. Bebeğe Rafael Rumi adı verildi.

Emine Boyner'den bir kız torun sahibi olan anneanne Bilgün Sazak ile dede Cem Boyner aileye gelen ilk erkek torunla sevinçten havalarda.

Bu arada Metin Anter 3. kez baba oldu. Eski eşi Eda Barlas'tan Can ve Faruk adlarında iki oğlu daha var.