35 yıllık evlilikleri devam eden Cem Davran ve Hilal Davran'ın büyük oğlu Can 33 yaşına bastı.

Cem Davran, Instagram hesabından oğlunun yeni yaşını kutladı.

"İLK GÖZ AĞRIM"

Duygusal bir yazı kaleme alan oyuncu, yıllar önce oğlu ile çekildiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Birlikte büyüdük kadar yakın her şey, işaret ettiğim kadar uzak. İlk göz ağrım, canımın yarısı bugün otuz üç yaşında oldu. Genç baba olmanın güzelliğini yaşattın bana yakışıklım, koş özgürlüğe kardeşinle birlikte, doğum günün kutlu olsun" dedi.

"EŞİMİ İLK GÖRDÜĞÜMDE HAYATIMDA BAŞKASI VARDI"

Cem Davran geçen günlerde katıldığı bir programda eşi Hilal Davran ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

"Evita müzikali için çalışıyoruz Şehir Tiyatroları'nda. Başka bir arkadaşım, sevgilisi ve kız kardeşiyle geldi. İlk orada gördüm, 'Bu kızla evleneceğim' dedim. Halbuki benim de hayatımda biri vardı."

"Aşksa aşk. Sonra adam gibi ilişkimi bitirdim. Alttan girdim üstten çıktım, 1989 yılında tanıştık. 4 ay sonra nişanlandık, 1990'da da evlendik."