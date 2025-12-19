İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el koydu.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el koydu. " dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alındı.

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.