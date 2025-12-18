Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla derinleşen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı verdi. Yapılan açıklamada, "Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır" denildi.

UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlanmıştı.

Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmişti.

Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlenmişti.

Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlanmıştı.

TUTUKLAMA KARARLARI ART ARDA GELDİ

Soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, bugün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi.