Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu, 40. yaşına Boğaz'da başlayan ardından yalısında devam eden partilerle kutladı.

Kasım Garioğlu doğum günü için Ortaköy'de bulanan bir mekanı kapattı, mekana girişler "KG" damgalı zarflarla yapıldı.

Takvim'de yer alan habere göre, parti daha sonra Garipoğlu'nun yalısında devam etti. Bazı konuklar o geceden fotoğraflar paylaştı.

YALIYA ŞİFRELİ GİRİŞ

Yalıdaki partiye ise sadece elinde davet kodu bulunan isimler alındı, partide dünyaca ünlü DJ Marco Carola sahne aldı. Carola'nın bu parti için 5 milyon TL aldığı belirtildi.

15 MİLYON TL HARCADI

Kasım Garipoğlu'nun doğum günü partilerine toplamda 15 milyon TL harcadığı belirtildi.