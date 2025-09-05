Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun (70) stil danışmanı sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ın (36) 10 yıl önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasında kalçalarına dolgu yaptırmıştı. O işlem yüzünden Kayaaslan 6'ncı kez ameliyat olmuştu.

"VÜCUDUMA YAYILDI, BELİME ÇIKTI"

Nazlı Kayaslan Instagram'da paylaştığı video ile takipçilerini uyarmıştı:

"Gaza gelip Aqua Feeling yaptırdığıma bin pişmanım. Vücuduma yayıldı, belime çıktı, bacaklarıma indi. Bir türlü kurtulamadım. Hafif bir kalçam olsun isterken kendi sahip olduğum dokular da gitti. Yara izleri kaldı, çukurlar meydana geldi. İğrenç bir durum. Boşu boşuna vücuduma zarar verdim. İnşallah bu operasyon son olur, yıldım artık. Çok darlandım. Benim gibi gaza gelip kimse yaptırmasın. Öneren doktorun yanından da hemen kaçın, uzak durun."

Şu sıralar tatil için Yunanistan'da olan Kayaaslan, önceki gün beyaz bikinisiyle pozlar verdi. Bir süre sonra fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırıldı.

"YİNE ACİL AMELİYAT OLDUM"

Kayaaslan "Sabah Yunanistan şimdi hastane. Yine acil ameliyat oldum. Umarım bu sondur" dedi.

DANLA BİLİÇ DE PİŞMAN OLMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç de kalçalarına yaptırdığı Aqua Feeling uygulaması sonrası büyük bir pişmanlık duyduğunu açıklamıştı:

"Aqua Feeling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Bir sabah uyanıp 'kalçalarıma yaptıracağım' dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş. Benim vücudum enfekte oldu. Beni hastaneye yatırdılar. Vücutta o dolgular toplandı. Ben temizleme ameliyatları oldum. Hâlâ bitmiş bir süreç değil. Muhtemelen bir kez daha ameliyat olacağım."

"YALVARIYORUM KİMSE YAPTIRMASIN"

"Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine o uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak 'hayır' diyorum."