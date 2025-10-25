

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Tayland, New York, Göcek ve Yunanistan'ın ardından tatil rotasını Kuzey Japon Alpleri'ne çevirdi.

22 yaşındaki sosyetik güzel şu sıralar üç bin metre yüksekliğe sahip Hakuba Vadisi'nde, doğayla iç içe bir ahşap bungalovda konaklıyor.

Henüz karla kaplı olmayan bölgenin yemyeşil doğasında yürüyüşler yapıyor, dağ bisikletiyle parkurları keşfediyor.

Önceki gün de teleferikle zirveye çıkarak Japon Alpleri'nin manzarasının tadını çıkaran Paris Uzan, Instagram hesabından da sık sık paylaşımlar yapıyor.

Paris, geçen günlerde de deniz bisikletiyle Boğaz turuna çıktığı anları yayınlamıştı. Tarihi yalıların önünden ve köprülerin altından geçerken bol bol eğlenip renkli anlar yaşamıştı.