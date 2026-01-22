İlk evliliğini 1981'de Şebnem Berker'le, ikincisini 1997'de Alara Koçibey ile yapan Cem Uzan Kasım 2012'de evlendiği üçüncü eşi Monakolu Fanny Blanchelande'den de 2021 yılında boşanmıştı. Uzan, yeni bir aşka yelken açtı. Bir aydır cemiyet hayatının tanınmış ismi Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte. İkilinin geçen aralık ayında oynanan Monaco-Galatasaray maçında tanıştığı öğrenildi. "İYİ Kİ VARSIN HAYATIMDA" Şu sıralar Fransa'da birlikte vakit geçiren çiftten Cem Uzan dün de sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Mutlu yıllar sevgilim. İyi ki doğdun Yasemin. İyi ki varsın hayatımda."

