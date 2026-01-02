Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan ve sosyal medyada çok ses getiren gösterisinde söylediği, "38 yaşında biriyle çıkıyorum. 'Buldu çıtırı' diyorlar. 38 lan, ölmek üzere." sözlerine dair tepkiler birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı İrem Derici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de 38 yaşında olduğunu belirterek Cem Yılmaz'a haksızlık yapıldığını söyledi.

"MUADİLİ YOK CEM YILMAZ'IN"

İrem Derici şu açıklamayı yaptı:

38’im. Taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjiğim ve hayattan ne istediğimi çok iyi biliyorum. İzlerken ASLA alınıp tribe girmedim çünkü adı üstünde ya bu hani: MİZAH Yani zaten Türkiye’de kısıtlı imkanlarda (!) yapılabiliniyor garibim mizah, onu da bi’ salın be! Ya sabahtan beri bin tane tweet okudum linç’leyen, deli misiniz ayol siz? Gidin bi’ Ricky Gervais izleyin, Dave Chappelle izleyin, Kevin Hart izleyin de görün ebenizinkini. Buna mı takıldınız yani? Allah başka dert vermesin gerçekten, şuna da duyar kasacaksanız artık oynamayalım. Adamın kursağında heves bırakın canlarım, muadili yok Cem Yılmaz’ın, haberiniz ola.