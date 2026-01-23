Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konser serisinin üçüncü gecesinde sevenlerini sürpriz bir düetle coşturmuştu.

Komedyen Cem Yılmaz, 'Kuzu Kuzu' şarkısında sahneye çıkmışt, Tarkan ile birlikte şarkının hafızalara kazınan dansını yapmıştı.

"Benim de biletim buradanmış" sözleriyle izleyicileri güldüren ve "Ölmeden önce yapılacak 10 şey olsa, bugün ikisini yaptınız" diyen Cem Yılmaz, dakikalarca alkışlanmıştı.

İkilinin sahne performansının ardından sosyal medyada aralarında sadece 1 yaş fark olan Tarkan (53) ile Cem Yılmaz'ın (52) görünüşleri üzerinden binlerce yorumlar yapıldı.

"SAATLERİ BİLE YAŞLI"

Cem Yılmaz kendisine yapılan olumsuz yorumların ardından Instagram hesabından saat koleksiyonunu şu notla paylaştı:

"IYYY… Saatleri bile yaşlı ööyk :))"