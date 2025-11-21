Komedyen Cem Yılmaz, yeni performansıyla 23 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.

850 ile 10 bin lira arasında satışa sunulan gösterinin 23 Kasım'daki biletleri tükenirken, biletler karaborsada 54 bin liraya kadar çıktı.

TARKAN'IN BİLETLERİ DE KARABORSAYA DÜŞMÜŞTÜ

Geçen hafta da şarkıcı Tarkan'ın "16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da buluşuyoruz" sözlerinin ardından biletlerin satışa çıktığı site çöktü. Dakikalar içinde dört günlük biletlerin tükendiğini gören bazı sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Biletlerin yüksek fiyata karaborsaya düştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Hayranlarınız mağduriyet yaşıyor. Bu duruma 'Dur' de Tarkan" çağrısında bulunfu.