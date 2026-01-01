Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni gösterisi CMXXIV, dijital platform Netflix’te yayımlandı. Gösterisinde ülke gündemine ve toplumsal meselelere dair göndermelerde bulunan Yılmaz’ın bazı esprileri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TREND TOPİC OLDU

Gösteriden alınan kesitler binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Cem Yılmaz takipçileri tarafından Trend Topic listesine taşındı. Özellikle politik mizah dozu yüksek esprileri, izleyicilerin dikkatini çekti.

"MERCEDESLERİ POLİS ARABASI YAPARLAR DİYE ŞEY YAPMIYORUM"

Cem Yılmaz, gösterisinin bir bölümünde siyasi göndermeler içeren şu espriyi yaptı:

"Yapıştıracağım birkaç politik espri de... Benim klasik Mercedesleri polis arabası yaparlar diye şey yapmıyorum."

Bu sözlerin ardından izleyiciden gelen alkış üzerine Yılmaz, ironik bir şekilde:

"Sağ olun, haftaya da TRT'de başlıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DE ELİT OLMAK BU KADAR KOLAY"

Yılmaz, CMXXIV gösterisinde "elit" kavramını da hicvederek şu dikkat çekici cümleyi kurdu:

"Türkiye'de g.tünü yıkayabilen, kırmızıda duran, yeşilde geçen, biri merhaba deyince merhaba diyen, günaydın efendim diyen insan elit oldu."

Bu sözler, özellikle X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları arasında çok sayıda etkileşim aldı.