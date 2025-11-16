Cem Yılmaz'dan boşandıktan sonra uzun süre kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, kalbini meslektaşı Boraz Cengiz'e kaptırdı. İkili ilk kez ele ele görüntülendi.

AHU YAĞTU İLE SEVGİLİSİ EL ELE

Geçen aylarda beyin anevrizması geçiren Yağtu bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Yağtu bu kez özel hayatıyla magazin gündemine düştü. Aşk orucunu bozan Yağtu, Beyoğlu'nda kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile görüntülendi. Yağtu, basın mensuplarını görünce sadece teşekkür etmekle yetindi.

ARADAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Yağtu 47 sevgilisi ise 35 yaşında. İkilinin arasındaki yaş farkı da gündem oldu.