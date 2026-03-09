Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut, Madrid sokaklarında el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, bir parkta oturarak kısa bir mola verdi ve romantik anlar sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDİYOR

Eski sevgililer, yeniden barıştıktan sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. Hayranları, bu sürpriz birlikteliği heyecanla karşılayarak yorum yağdırdı.

AŞK MADRİD'DE YAŞANIYOR

Görüntülere göre Cem Yılmaz, soluğu Madrid’de aldı ve eski aşkıyla romantik bir kaçamak yaptı. İkili, şehrin turistik bölgelerinde yürüyüş yaparken samimi anlar yaşadı.





2022 YILINDA YOLLARI AYIRDI

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ünlü çiftin, kısa süre sonra yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Bu gelişme, magazin gündeminde yeniden konuşulmaya başlandı.