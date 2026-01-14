

Cem Yılmaz imzalı 'G.O.R.A.' serisi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler öncesi yazın aldığı kiloları vermek için kolları sıvayan 52 yaşındaki komedyen, spor salonunda verdiği pozu sosyal medyada "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla paylaştı. 'GORA 4 GORA' filmiyle ilgili sık sık paylaşım yapan Cem Yılmaz, son olarak filmde rol alacak oyuncularla bir araya gelmiş ve bu anları gözler önüne sermişti. Filmin kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin yer alması dikkat çekmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.