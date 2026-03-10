Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından okullardaki faaliyetler arttı. İskenderpaşa Cemaati, MEB’e bağlı okullarda yarışma düzenliyor. MEB il ve ilçelere yazı göndererek, yarışmanın okullara duyurulmasını istedi.

ÖDÜL: UMRE

Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen İLKSAV İlim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Türkiye genelinde “Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” düzenleniyor. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde yapılacak. Yarışmayı kazananlara Umre ödülü ile 5-15 bin TL arasında para ödülü verilecek.

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, “Vergi muafiyetinden yararlanan bu vakıf Umre dahil toplam 2 milyon TL ödül dağıtacak’’ dedi ve şunları söyledi:

“Her geçen gün iktidara yakın farklı bir tarikat veya cemaat okullara giriyor. Bu vakıflar öğretmenler aracılığıyla daha fazla öğrenci ve aileye ulaşmayı hedefliyor. Yarışmalar sırasında velilerin iletişim ve kişisel bilgileri de sisteme kaydediliyor. Farklı konularla ilgili mesajlar gönderilerek vakfın görüş ve faaliyetleri duyuruluyor. İktidarın açık desteğiyle yürütülen uygulamalar eğitim sistemini adeta bir örümcek ağı gibi kuşatılıyor. Devlet, eğitim sistemini ve toplumsal yaşamı düzenlerken dini kuralları, söylemleri ya da referansları esas alamaz.”