Survivor seyircisinin en merak ettiği konulardan biri de yarışmacıların tuvalet sorunu...

Yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını nerede giderdikleri hep merak konusu olmuştu.

Bazıları yarışmacılar için tuvaletler kurulduğunu iddia ederken bazıları bunun için ormanı kullandıklarını açıklamıştı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, tuvalet tartışmasına son verdi.

Fenomen Danla Bilic'in programına konuk olan Cemal Can, tuvalet için belirli bir alan olmadığını ve yarışmacıların nereyi bulurlarsa orada ihtiyaçlarını giderdiklerini açıkladı.