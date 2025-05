CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena programında PKK terör örgütünün fesih kararı ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

Lozan Anlaşması ve 1924 Anayasası'nın tartışılmasına tepki gösteren Enginyurt, hükümete de sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'a emekli maaşı ve tarımdaki olumsuz tablo üzerinden tepki gösteren Enginyurt, "Birçok meyve bu sezonda olmayacak; don yedi. Onlarla barış, devletsen devletliğini yap" ifadelerini kullandı. Enginyurt, "O hakimlere, yargıçlara; olmayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum: Adaletiniz batsın!" dedi.

Enginyurt'un programdaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"50 bin kişinin katiline mavi boncuk dağıtıyorsun. Barış elçiliği yaptırıyorsun. Ama bu memlekette, on altı milyon insanın oy verdiği birine hala iddianame bile hazırlanmamış. Daha ortada delil yok, tutanak yok, yargılama yok. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, "suç örgütü lideri" diyor.

Yani terörist başına "Kurucu Önder, Apo" diyenler, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını terörist ilan ediyor. Nerede barış? Esas konuşulması gereken budur.

Lozan, bizim tapu senedimizdir; kimseyle tartışmayız, tartıştırtmayız. Haddini bilecek herkes haddini bilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak istiyorlar. PKK da intikam almak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler de intikam almak istiyor.

AKP'nin bir milletvekili diyor ki: "Lozan yıkılmalı, tartışılmalı." Bir diğeri diyor ki: "Türk, Kürt anayasaya girmeli." Yani hepsi cumhuriyetten, Atatürk'ten, onun kurduğu devletten intikam almak istiyor. Bunun barışı nerede?

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü: Barış olacaksa bu ülkede, sesleniyorum Recep Tayyip Erdoğan'a: Çaya 25 lirayı hangi yüzle verdin ya? Simit 20 lira, bir bardak çay 15 lira. Toplamda 35 lira. Bir kilo çay, bir simit, bir bardak çayı karşılamıyor.

Sen Rizelisin Erdoğan! Nasıl bu çiftçiye 25 lirayı layık gördün? Emekli maaşı 14 bin 500 liraydı, 13 bine düştü. Önce emekliyle barış!

Bu ülkede AKP'ye, MHP'ye oy veren; PKK'ya karşı mücadele veren Kürtler var. O korucuların evlatları bu ülke için can verdiler. Bayrak için can verdiler. Türkiye Cumhuriyeti için can verdiler. Ama Tuncer Bakırhan çıktı, dedi ki: "O korucuların silahlarını alacağız, ellerine odun vereceğiz, gitsinler koyun otlatsınlar." Bu, bölücülüğün dik alasıdır.

Kendisi söylüyor: Kayısı, kiraz, birçok meyve bu sezonda olmayacak; fındık şu an don yedi, kayıp. Erdoğan, barışı sağlasana! Destek versene onlara. TARSİM'i gönderiyorsun; ne rapor tuttuğu belli değil, ne vereceği belli değil. Devletsen devletliğini yap.

Diyor ki: "Ahtapot'un büyük ayakları..." Tekrar söylüyorum, o hakimlere, yargıçlara; olmayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum: "Adaletiniz batsın!"

Daha ortada iddianame yokken siz Ekrem İmamoğlu'na nasıl dünyanın en büyük suç örgütü lideri dersiniz? Adalet yok!"