Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl yönetiminin yerine kayyum olarak atanan eski milletvekili Gürsel Tekin'in 'görevi kabul edeceği'ni açıklamasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Sözcü TV'de "Aslı Kurtuluş Mutlu ile Sözün Aslı" programına katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gürsel Tekin'e ve kentte miting yasağı kararı alan İstanbul Valisi Davut Gül'e sert sözlerle yüklendi.

Enginyurt şunları söyledi:

"Anayasanın 15. maddesinde “savaş hali, ölüm hali, afet halinde olağanüstü hal uygulaması kararı alınır” deniyor da, birileri bizim haberimiz olmadan mı böyle bir karar aldı?

Cumhuriyet Halk Partililerin bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası’na gelmesi, Ali Yerlikaya’yı niye rahatsız etti? Davut Gül’ü niye rahatsız etti?

Biz bu akşam CHP İstanbul İl Binası’nda halay çekeceğiz, horon oynayacağız, şiir okuyacağız, tiyatro yapacağız. Siz niye bu akşam bizim Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası’na girişimizi yasakladınız?

Velev ki Gürsel Tekin geldi. Yarın geldiyse “hoş geldin” diyeceğiz. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor?

Yarın Gürsel Tekin’i davulla zurnayla karşılayacağız. Sen ne diye buna müdahale ediyorsun? Yarın biz çağrı heyetini orada gülle, çiçekle, böcekle karşılayacağız. Sana mı soracağız nasıl karşılayacağımızı?

Senden de ancak bu beklenirdi Gürsel Tekin. Çaycı olarak başladığın Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Saray'ın talimatıyla gelip de bu partiye kayyum olmak sana yakıştı Gürsel Tekin deyip onu kucaklayacağız, takdir edeceğiz."