Siyaset dünyasının tanınan isimlerinden CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu'nun Gerede mevkisinde seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, bölgedeki elverişsiz hava şartları ve buzlanan zemin ulaşımı zorlaştırırken; Enginyurt ve beraberindekiler dondurucu soğukta yolda mahsur kaldı.

"Hava Buz Gibiydi, Dostlar Yetişti"

Kaza sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Enginyurt, yaşadığı korku dolu anları ve sonrasındaki dayanışmayı takipçileriyle paylaştı. Sağlık durumunun yerinde olduğunu belirten tecrübeli siyasetçi, dostluğun önemine dikkat çektiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Dün akşam Gerede otobanında kaza yaptık. Hava buz gibi yolda kaldık. Gerede’den kardeşim Ümit Demir’i aradım; hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara’ya getirdi. Allah güzel dostlardan razı olsun. Var olsunlar."

Ankara’ya Güvenle Ulaştı

Kaza bölgesinde mahsur kaldığı süre boyunca soğuk havayla mücadele eden Enginyurt, yakın dostlarının hızlı müdahalesi ve çekici yardımıyla sağ salim Ankara’ya ulaştırıldı