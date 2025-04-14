DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na gönderildi.
KARMA KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
TBMM Başkanlığı, 6 milletvekiliyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk etti.