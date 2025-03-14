Forbes 2025 Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi belli oldu. 2025 yılı Türkiye’nin en zenginleri listesinde en dikkat çekici gelişmelerden biri, Cemil Kazancı’nın hızlı bir yükseliş göstererek 2. sırada yer alması oldu.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olan Şaban Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul’da doğdu.

Rizeli iş insanı Ali Metin Kazancı’nın oğlu olan Kazancı, iş hayatına aile şirketinde jeneratör üretimi ve satışı alanında yönetici olarak adım attı. 1997 yılında Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol alarak enerji sektöründeki yerini güçlendirdi.

Şu anda, Aksa Enerji’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerini üstlenen Kazancı, aynı zamanda Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapıyor. Grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olan Kazancı, sektördeki liderliğini sürdürüyor.