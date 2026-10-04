İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündemin bir numaralı konusu oldu.

CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren Tugay'ın, 7 Ekim'de düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle partiye katılacağı öne sürüldü.

Ancak Tugay'ın AKP'ye katılımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YANITI DOĞRULAR NİTELİKTE

Tugay, sosyal medyada AKP'ye geçmesi halinde işçi çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki bir sorusuna, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz" yanıtını verdi.

Tugay'ın kullanıcıya verdiği bu yanıt, "AKP'ye geçiş sinyali" olarak yorumlandı.

TELEFONLARINI KAPATMIŞTI, DANIŞMANLARINA TALİMAT VERMİŞTİ

Tugay, daha önce AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmiş ve bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme gelmişti.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığına göre; Beştepe'deki kritik görüşmenin ardından programlarını askıya alan ve telefonunu kapatan Tugay, danışmanları aracılığıyla kendisine ulaşmak isteyenlere "yurt dışında" bilgisinin verilmesini istemişti.