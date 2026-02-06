İş insanı Cem Hakko'nun eski eşi, cemiyetin ünlü simalarından Bettina Machler önceki gün 67. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

"DÜNYANIN EN HAVALI BÜYÜKANNESİ"

Machler'in kızı Pia Hakko Yeşil de annesinin doğum güünü sosyal medyada şu notla paylaştı:

"Senin annem olman beni çok şanslı hissettiriyor. Seninle her şey hakkında konuşabildiğim için, hiçbir şeyi saklamak zorunda kalmadığım için çok şanslıyım."

"Sana 'En iyi arkadaşım ve rol modelim' diyebildiğim için de çok şanslıyım. Dünyanın en havalı, en şefkatli büyükannesinin doğum günü kutlu olsun."