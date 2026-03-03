Hüsrev Gerede Caddesi’nin ikonik yapılarından Kempinski Maçka Residence’ın zirvesinde yer alan Lexus House, bu özel gece için kapılarını araladı. Boğaz’ın büyüleyici silüetine hâkim olan çatı katı, sanat eserleriyle bezeli atmosferi ve titizlikle hazırlanan detaylarıyla konuklara görsel bir şölen sundu. Her ayrıntının incelikle işlendiği davette, İstanbul’un ruhu samimi sohbetlerle harmanlandı.

Cemiyetin Seçkin İsimleri Bu Kutlamada Buluştu

Sosyal yaşamın saygın figürlerini bir araya getiren davet, adeta bir şıklık yarışına sahne oldu. Saffet Emre Tonguç’un bu mutlu gününe şahitlik eden isimler arasında;

Dalia Garih

Beste Yurttaş

Serda Büyükkoyuncu

Leyla Alaton

Merih Turan

Fulya Nayman

Tuvana Büyükçınar

Feryal Gülman

Alara Koçibey

Meral Kosif

Didem Baltaoğlu

Figen Kıral ve Ece Nayman yer aldı.



Geceye Damga Vuran Final

Gecenin ilerleyen saatlerinde, dostluk ve zarafetin eşliğinde kesilen doğum günü pastası, hem sunumu hem de lezzetiyle misafirlerden tam not aldı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu seremoninin ardından kutlama, hafızalarda silinmeyecek izler bırakarak sona erdi.