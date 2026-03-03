Hüsrev Gerede Caddesi’nin ikonik yapılarından Kempinski Maçka Residence’ın zirvesinde yer alan Lexus House, bu özel gece için kapılarını araladı. Boğaz’ın büyüleyici silüetine hâkim olan çatı katı, sanat eserleriyle bezeli atmosferi ve titizlikle hazırlanan detaylarıyla konuklara görsel bir şölen sundu. Her ayrıntının incelikle işlendiği davette, İstanbul’un ruhu samimi sohbetlerle harmanlandı.
Cemiyetin Seçkin İsimleri Bu Kutlamada Buluştu
Sosyal yaşamın saygın figürlerini bir araya getiren davet, adeta bir şıklık yarışına sahne oldu. Saffet Emre Tonguç’un bu mutlu gününe şahitlik eden isimler arasında;
-
Dalia Garih
-
Beste Yurttaş
-
Serda Büyükkoyuncu
-
Leyla Alaton
-
Merih Turan
-
Fulya Nayman
-
Tuvana Büyükçınar
-
Feryal Gülman
-
Alara Koçibey
-
Meral Kosif
-
Didem Baltaoğlu
-
Figen Kıral ve Ece Nayman yer aldı.
-
Geceye Damga Vuran Final
Gecenin ilerleyen saatlerinde, dostluk ve zarafetin eşliğinde kesilen doğum günü pastası, hem sunumu hem de lezzetiyle misafirlerden tam not aldı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu seremoninin ardından kutlama, hafızalarda silinmeyecek izler bırakarak sona erdi.