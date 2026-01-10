Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Mermerci, pahalılığa isyan etti. Alışveriş yapmak istediğinde rakamlara şaşıp kaldığını ifade eden Mermerci'nin çıkışı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

"ŞOFÖRÜME KARŞI MAHCUBUM"

Mermerci, vicdani bir yük taşıdığını ifade etti. Kendi çalışanlarının yaşadığı geçim zorluğuna değinen Mermerci, “Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum” dedi.

"FABRİKA MI İŞLETİYORUZ?"

Evine gelen doğalgaz faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü isim, şöyle konuştu: “Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil.”