Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih'in geçen salı 69'uncu doğum günüydü.

İlk pastasını 91 yaşındaki annesi Lili Garih ile kahvaltıdan hemen sonra kesti.

İkinci kutlamayı aralarında Feryal Gülman, Berrin Yoleri, Arzu Savgı, Beste Yurttaş, Çiğdem Evliyazade, Sevim Uyar ve Zeynep Üstünel'in de olduğu 15 dostu ile yaptı.

Günün finali ise akşam Etiler'deki ünlü bir İtalyan restoranında gerçekleşti.

Oğulları; Tal, Niv, kızı Natalie, gelinleri; Romina, Ceylan, damadı Bertan Frayman, kadreşi İzzet Garih, yeğeni Edip İlbahar ile yemek yedi, sohbet etti.