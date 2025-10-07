‘Güller ve Günahlar’ dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Cemre Baysel özel hayatıyla gündemde.

Meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan geçen haziranda ayrılan Cemre Baysel'in rapçi Blok3 ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Ancak ilişkinin erken bittiği ortaya çıktı.

AİLE BLOK3'E KARŞI

Ayrılığın nedenini de Ece Erken açıkladı. Erken, sunuculuğunu üstlendiği 'Gel Konuşalım' adlı magazin programında Cemre Baysel'in ailesinin Blok3'e karşı olduğunu söyledi.

Erken yayında "Ailesi, çalıştırmayan erkek kafasında olan bir erkekle olmasını istemiyor Cemre'nin. Aytaç da evlenince 'asla çalıştırmam' kafasındaymış, Blok3 de öyle" dedi.

Bu arada Ece Erken, Cemre Baysel'in ailesine baktığını da sözlerine ekledi.