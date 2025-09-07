Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, bazıları ise “benzetme olabilir” yorumunu yaptı.

Bu söylentileri güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşması oldu.

Cemre Baysel, son yıllarda “Sol Yanım”, “Baht Oyunu”, “Ramo” ve “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Oyuncunun özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Baysel’in adı daha önce meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile uzun süreli bir ilişkiyle anılmıştı. 2021’de “Baht Oyunu” dizisinde tanışan çiftin ilişkisi zamanla sona ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrılıkları netleşmişti.

Şimdi ise 26 yaşındaki oyuncunun adı Blok3 ile anılıyor.

İkilinin birlikte görüntülenmesi sosyal medyada, “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Fotoğrafı paylaşan 'Nurmagazins' isimli Instagram sayfası ise, "E bunlar ne alaka? Hakan'ın da ağzı kulaklarında!" notunu düştü.