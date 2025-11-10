Meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan geçen haziranda ayrılan oyuncu Cemre Baysel'in geçen günlerde Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta Baysel'in evlilik teklifi aldığı ama ünlü rapçinin, çalışmasına izin vermediği için ayrıldığı konuşulmuştu.

Cemre'nin anne-babasının bu izdivaca karşı çıktığı bile söylenmişti. Oyuncu isyan etmiş ve şu açıklamayı yapıştı:

"Ailem 10 yıllık meslek ve özel hayatımda daima yanımda olmuştur. Ailemin, maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Kimseyle bir ilişkim de yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi bir ayrılık yok."

Cemre Baysel dün akşam ise ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta'nın paylaştığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.