Cemre Baysel son zamanların en popüler isimlerinden biri... Oyuncuyu, hayranları en son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet' dizisinde izlemişti.

Alperen Duymaz'ın vedasının ardından hikaye değişikliğine gitmesine rağmen dikiş tutturamayan dizi final yapmıştı.

Cemre Baysel bir proje kapandıktan sonra yeni proje teklifi aldı.

Geçen ay, Kanal D'nin iddialı yeni sezon projelerinden 'Güller ve Günahlar'da başrol olarak yer alacağı ortaya çıktı.

Önceki akşam sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşan Cemre Baysel, rolü için bal rengi olan saçlarını simsiyaha boyattığını gösterdi. Baysel kimisinin beğenisini kazanırken, kiminin de eleştirisini aldı.

'GÜLLER VE GÜNAHLAR'IN KONUSU:

'Güller ve Günahlar'da iş insanı 'Serhat' karakterine Murat Yıldırım hayat verirken fakir mahallenin cesur ve dobra kızı 'Zeynep'i Cemre Baysel canlandıracak.

'Güller ve Günahlar', hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı 'Serhat'ın, eşi 'Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak.

'Berrak'ın kaza sonrası komaya girmesiyle cevaplarını arayan 'Serhat'ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı 'Zeynep'le kesişecek.

İki farklı dünyanın insanı olan Serhat ve Zeynep, ihanet, aşk ve sırların gölgesinde aynı fırtınanın içinde sürüklenirken, kalplerinin kararlarına direnmeye çalışacaklar.