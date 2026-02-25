Baharın yaklaşmasını simgeleyen doğa olaylarından biri olan cemre düşmesi, bu yıl kışın en çetin yüzüyle aynı döneme denk geliyor. Havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, cemrenin suya düşeceği gün dondurucu soğuklarla karşılaşacak.
İKİNCİ CEMRE SUYA DÜŞÜYOR
Anadolu'da asırlardır baharın gelişini müjdeleyen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin ikincisi, 26 Şubat Perşembe günü suya düşecek. Normal şartlarda suların ısınmasını ve buzların çözülmesini temsil eden bu doğa olayı, bu yıl beklenmedik bir hava muhalefetiyle çakışıyor. Havaya düşen ilk cemrenin ardından suya düşecek olan ikinci cemre, yurt genelinde etkisini gösterecek olan kara kışla adeta bir mücadele içine girecek.
42 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Meteorolojik verilere göre, cemrenin suya düşeceği perşembe günü itibarıyla Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, aralarında pek çok büyükşehirin de bulunduğu tam 42 ilde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
Bahar havası beklerken yeniden kış koşullarına dönecek olan bölgelerde, vatandaşlara buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
📆25 Şubat 2026 Çarşamba— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 25, 2026
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
⚠️Çığ Tehlikesi ve Kar Erimesi Uyarısı!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adana,… pic.twitter.com/LZzeABHAGu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Van hariç tüm bölgelerde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olması öngörülüyor. Gece yarısından başlayarak sabah saatlerine kadar ki süreçte İstanbul'da da havanın soğumasıyla kar yağışının görülmesi bekleniyor.