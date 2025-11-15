Azerbaycan’da görev yapan askerleri Türkiye’ye taşıyan askeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüş, 20 askerimiz şehit olmuştu.
Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından şehitlerimiz dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Balıkesir Zağnospaşa Camii’nde ebediyete uğurlanan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın’ın cenazesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.
Görüntülere göre İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta saf tutmak istedi.
Ancak yer kalmayınca AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Çömez’in arka safa geçmesi gerektiğini ifade etti.
İki milletvekili arasında yaşanan kısa süreli tartışma ise kameralara yansıdı.