Kadın Değil Baş Belası’, ‘Kınalı Yapıncak’, ‘Feride’, ‘Makber’ ve ‘Rüyalar Gerçek Olsa’ gibi unutulmaz filmlerde rol alan Engin Çağlar’ın ölüm haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Olay, dün Şişli’de meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Çağlar’a bir motosiklet çarptı. Ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeye ünlü isimler katıldı

Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Ediz Hun, Nuri Alço gibi Yeşilçam’ın tanınmış isimleri ile sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Tabutla fotoğraf çektirenler tepki topladı

Cenazede, saygısızlık olarak değerlendirilen anlar da yaşandı. Bazı katılımcıların, tabutun başında fotoğraf çektirerek poz vermesi tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar bu davranışa büyük tepki gösterdi.

Nuri Alço’ya yoğun ilgi

Törene katılan Nuri Alço da izdihamdan nasibini aldı. Sevenlerinin fotoğraf çektirme isteği nedeniyle çevresi sarılan Alço, kalabalığın arasından güçlükle ilerledi.

Yaşanan bu görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi, cenaze adabına uygun olmayan davranışları eleştirdi.