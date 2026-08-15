Cenevre Gölü bölgesinde ultra zenginlerin villaları, hiçbir kent sakinin aklına gelmeyecek bir tehdite karşı karşıya.

Dünyanın en varlıklı ailelerine ait olan bu villalar gece saatlerinde basılıyor. Ev sahipleri dövülüyor, eşyaları çalınıyor. Hırsızlar sonra geldikleri gibi kaçıyor.

Hırsızlar, konutlara girilerek silah zoruyla ziynet eşyası, lüks saat ve değerli eşyaların çalıp, sınırı koşarak aşarak Fransa'ya geri dönüyor.

Bu saldırılar, sınır ötesinde de şüpheleri tırmandırdı. İsviçreli yetkililer, bölgeyi sarsan bu vakalarla baş etmek için yürüyerek geçilen sınıra daha fazla muhafız konuşlandırdı.

ÇOCUKLARI BİLE KAÇIRIYORLAR

Aralarında özel bankacıların, emtia tüccarlarının ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu kişilerin hedef alınması, dünyanın en büyük bankalarına ve ticaret evlerine ev sahipliği yapan bölgede ciddi endişeye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre Pictet ve Trafigura gibi küresel şirketler, yaşanan saldırılarla ilgili rahatsızlıklarını yetkililere iletti.

Villalarıyla ünlü Vaud Kantonu Milletvekili Florence Bettschart-Narbel, bu eğilimin son dönemde çok daha organize, hedef odaklı ve yaygın hale geldiğini belirterek, durumun İsviçre'nin yabancılar ve şirketler için çekiciliği üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını ifade etti.

Saldırıların hedefi olan tanınmış isimler arasında, Mayıs ayında Nyon yakınlarındaki evi basılan dört kez Formula 1 şampiyonu Alain Prost da yer alıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre baskın sırasında bir aile üyesi hafif baş yaralanması yaşarken, bir diğer aile üyesi ise değerli eşyaların bulunduğu kasayı açmaya zorlandı.

Cenevre merkezli bir emtia tüccarı ise arkadaşının ailesini hedef alan saldırganların, kaçış aracına genç yaştaki çocuklarını aldığını ve Fransa sınırına geçmeden kısa süre önce çocuğu serbest bıraktığını aktardı.

GÜNLERCE HEDEFLERİNİ İNCELİYORLAR

Geçtiğimiz yıl genel hırsızlık vakaları beşte bir oranında düşerken, Cenevre'de polisin ev sahipleri içerideyken yapılan şiddetli soygun vakaları, diğer adıya ev baskınları bir önceki yıl 15 iken 18'e yükseldi.

Cenevre polisi, geçen yıl gerçekleşen yedi saldırının Fransa'nın güneyinden gelen ayrı çetelerle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Polise göre olaylarla Marsilya bölgesinde yaşayan 7 Fransız ve 4 Sırbistan vatandaşı ilişkilendirildi.

Polisin açıklamasına göre çeteler, sosyal medyada paylaşılan saat, mücevher, araba, tatil ve yaşam tarzı fotoğraflarını inceleyerek hedeflerini önceden titizlikle araştırıyor.

Fransa'nın İsviçre Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, sınır ötesi iş birliğinin "sürekli, kapsamlı ve esnek" olduğunu ifade etti.

CENEVRE ALARMA GEÇTİ

Saldırıların ulaştığı şiddet boyutu, siyasetçileri yeni önlemler almaya yöneltti. Cenevre Ticaret Odası Genel Direktörü ve kanton milletvekili Vincent Subilia, bu suçla mücadele etmenin görevleri olduğunu vurgulayarak sınır denetimlerinin önemine dikkat çekti.

Cenevre parlamentosunda tartışılan önlemler arasında, küçük yollardaki sınır geçişlerinde hedef odaklı denetimlerin yapılması, polis personel sayısının artırılması ve araç plakası veritabanlarına yerel polisin daha hızlı erişim sağlaması yer alıyor.

Gündemdeki bir diğer düzenleme ise varlıklı kişilerin adreslerinin tespit edilmesini kolaylaştıran mülk satış bilgilerinin kamuoyuna açıklanması kuralının kaldırılmasını içeriyor.

Cenevreli siyasetçiler, gayrimenkul işlemlerinde alıcı isimleri ve fiyatların açıklanmasını şart koşan şeffaflık uygulamasını sonlandırmayı hedefliyor.

Bazı belediyeler ise şimdiden harekete geçti. Cenevre'nin en zengin belediyelerinden Vandœuvres, belde girişlerine otomatik plaka okuyucuları ve kapalı devre kamera sistemleri kurarak bir "sanal sınır" oluşturmayı planlıyor.