ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Cenevre'de başladı. Nükleer görüşmeler savaş tehditlerinin gölgesinde 3. turuna girdi. Görüşmeler İsviçre'nin Umman konsolosluğunda gerçekleşiyor.

1. tur Umman'ın Maskat kentinde, 2. tur ise yine Cenevre'de gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İran'ı temsilen görüşmelere katılırken ABD'yi özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmeler hakkında iyimser bir tablo çizerek "ABD ile uzun soluklu, adil ve hakkiniyetli bir anlaşmanın mümkün olduğunu" söyledi. Arakçi, Cenevre'ye vardıktan sonra Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'ye bir anlaşma taslağını iletti.

ABD tarafı ise İran'ın nükleer programını büyük oranda kısıtlaması gerektiğinin üzerinde durdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu düşünmediğini" vurguladı ve bu programın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Bu esnada Umman, ABD ile devam eden müzakerelerle ilgili İranlı yetkililerden “görüş ve öneriler” aldığını doğruladı.

Umman resmi haber ajans yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi'nin Arakçi ile yaptığı görüşmeden sonra İran'ın önerilerini ABD'ye iletti.

İRAN, ABD'NİN CİDDİYETİNİ ÖLÇÜYOR

İran devlet medyası IRNA'ya göre, Umman aracılığıyla aktarılan anlaşma taslağı ABD'nin bir anlaşma konusunda ciddiyetini ölçmesi bekleniyor.

IRNA, önerinin ayrıntılarına girmeden, “Öneriyi reddetmek, ABD'nin diplomasiye gerçekten bağlı olmadığı ve diplomatik tutumunun sadece bir oyun olduğu yönündeki ilk şüpheyi doğrulamak anlamına gelecektir” diye bildirdi.

İran medyası, görüşme sırasında Arakçi'nin müzakerelerin başarısı için “karşı tarafın ciddiyetini ölçtüğünü” ve “çelişkili davranış ve tutumlardan kaçınmayı” vurguladığını bildirdi.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff da bu sabah Cenevre'ye varışının ardından El-Busaidi ile bir araya gelerek notlarını paylaştı ve İran'ın taslak önerisini aldı.

PEZEŞKİYAN: 'İRAN NÜKLEER SİLAH YAPMAYACAK'

İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarını yasakladığını ve buunun Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği anlamına geldiğini” söyledi.

Tahran'ın nükleer programında son sözü söyleyen Hamaney, 2000'lerin başında dini bir kararnameyle nükleer silahların geliştirilmesini yasaklamıştı.

Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını söylemesi yeterli olacak" sözlerinden sonra geldi.

Ayrıntılar geliyor...