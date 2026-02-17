İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD ve İran heyetleri Umman aracılığıyla görüşmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, birbirlerine tehditler savurmaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Orta Doğu'ya toplamda 3 uçak gemisi gönderildi. USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush ve USS Gerald R. Ford Orta Doğu'da konuşlandı.

ABD Başkanı, İran'ı işaret ederek 'anlaşma yapılmaması durumunda ne olacağını biliyorlar' diyerek İran'ı tehdit etti, ancak "anlaşma yapmak istiyorlar" diye de belirtti.

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ÖYLE BİR TOKAT YERLER Kİ...

Buna karşın Trump, İran rejiminin "hemen düşmeyeyeceğini de itiraf etti. Bu yorumdan sonra Hamaney, Trump'ı hedef aldı.

Hamaney, Doğu Azerbaycan bölgesindeki konuşmasında “Kendi halkına şikayette bulundu” dedi. “Bu iyi bir itiraf. İslam Cumhuriyeti'ni yıkamayacaksın" dedi.

Tehditlerini sürdüren Hamaney, Orta Doğu'ya konuşlanan uçak gemilerinden de bahsetti.

Hamaney, "bu gemiler Trump'ın dediği kadar tehlikeli, ancak onları yok edecek silahlar onlardan da tehlikeli" diye konuştu.

Hamaney, konuşmasının devamında "Amerikan Başkanı, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylüyor. Bir noktada, o kadar sert bir tokat yiyebilirler ki, ayağa kalkamayabilirler" dedi.

Bu esnada İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı. Tatbikat görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınladı.

HÜRMÜZ BOĞAZINDA GEMİLERİ VURDULAR

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda başlattığı "Hürmüz Boğazı Akıll Kontrol" tatbikatı kapsamında İran Devrim Muhafızları ordusu, denizde canlı atış talimleri yaptı ve hedefleri vurdu.

Eski yük gemilerini hedef alan Devrim Ordusu, tatbikatlardan görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülere göre hedefler, İHA'ların havadan fırlattığı füzelerle vuruldu. İran'ın üst düzey komutanları tatbikatlara katıldı.

Bu tatbikat, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ay içinde gerçekleştirdiği ikinci askeri operasyon oldu. Operasyon'un bu akşama doğru sona ermesi bekleniyor.