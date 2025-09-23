Sinop Boyabat’ta bakır madeni projesi için yapılan ÇED toplantısı tepkiye neden oldu. Toplantı sırasında Çevre Şehircilik Bakanlığı önünde toplanan Sinoplu vatandaşlar ve çevreciler Cengiz Holding’i protesto etti.

Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır’ın planladığı bakır madeni projesi, bin 196 futbol sahası büyüklüğündeki 897 hektarlık orman, fundalık ve tarım arazisinde çevre katliamına

yol açacak.

Maden için “ÇED olumlu” kararı çıkarsa kazı yapılarak yıllık 13 milyon 230 bin ton toprak çıkarılacak. Bu toprağın işlenerek 4 milyon ton bakır cevheri elde edilmesi planlanıyor. Bu faaliyet 20 yıl sürecek ve özellikle su kaynakları kirlenecek, ekosistem bozulacak.

250 BİN AĞAÇ GİDECEK

Proje sahasına 1.4 km mesafede arkeolojik SİT alanları ve Kurusaray Barajı da yer alıyor.

Mayıs 2025’te yapılması planlanan ÇED toplantısı halkın yoğun tepkisi nedeniyle iptal edilmişti. Projeyi “Doğa Katili” olarak niteleyen Boyabat Çevre Platformu (BOY-ÇEP) şu açıklamayı yaptı:

“Proje, Boyabat’ın içme suyunu, Gökırmak Nehri ve Kızılırmak havzasını tehdit etmektedir. İşlemler sırasında 3 milyon 700 bin ton kimyasal ve ağır metaller içeren atık havuzlarda depolanacak. 250 bin ağaç kesilerek doğa katledilecek, yaban hayatı yok olacaktır. Boyabat’ın en önemli geçim kaynağı olan çeltik-pirinç üretimi de yok olacaktır.”