Samsun Tekkeköy’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır tarafından yapılacak asit ve bakır depoları atıkla­rının denize boşaltılmasının önünü açacak yasal değişik­lik yapıldı.

Resmi Gazete’de Su Kirlili­ği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik yayımlandı. Cum­huriyet’te yer alan habere göre, derinliği 250 metreden fazla bölgelerde, “tehlikesiz inorganik atıkların” boru hattı ile bertarafına ve aynı zamanda karbon depolama amacıyla kullanılmasına onay çıktı.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Eti Bakır’ın ise bu deği­şiklikle atıklarını deniz ta­banına boşaltarak bertaraf etmesi gündeme geldi.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, “Bu düzenlemeler Türkiye’nin su varlıklarına yönelik ağır ve sonuçları belli olmayan müdahaleler­dir” diyerek, yasaya tepki gösterdi.

SIRA MURGUL’DA

İktidara yakın iş insanla­rından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, Artvin’in Murgul ilçesi Damar Ma­hallesi mevkiinde yeni bir maden projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. Halktv.com.tr’deki habere göre; başvuruyla birlikte “Murgul Projesi”nde mev­cut açık ocak ve yeraltı ma­den işletmelerine ek olarak yeni açık ocaklar, bir tank liç tesisi ve ilave atık depo­lama alanlarının devreye alınması planlanıyor. Eti Bakır’ın bir diğer faaliyeti olan Cerattepe Madeni, çev­re örgütleri ve yerel halkın tepkisiyle Türkiye gündemi­ne oturmuştu.