Samsun Tekkeköy’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır tarafından yapılacak asit ve bakır depoları atıklarının denize boşaltılmasının önünü açacak yasal değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik yayımlandı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, derinliği 250 metreden fazla bölgelerde, “tehlikesiz inorganik atıkların” boru hattı ile bertarafına ve aynı zamanda karbon depolama amacıyla kullanılmasına onay çıktı.
ÇEVRECİLER TEPKİLİ
Eti Bakır’ın ise bu değişiklikle atıklarını deniz tabanına boşaltarak bertaraf etmesi gündeme geldi.
Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, “Bu düzenlemeler Türkiye’nin su varlıklarına yönelik ağır ve sonuçları belli olmayan müdahalelerdir” diyerek, yasaya tepki gösterdi.
SIRA MURGUL’DA
İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır, Artvin’in Murgul ilçesi Damar Mahallesi mevkiinde yeni bir maden projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. Halktv.com.tr’deki habere göre; başvuruyla birlikte “Murgul Projesi”nde mevcut açık ocak ve yeraltı maden işletmelerine ek olarak yeni açık ocaklar, bir tank liç tesisi ve ilave atık depolama alanlarının devreye alınması planlanıyor. Eti Bakır’ın bir diğer faaliyeti olan Cerattepe Madeni, çevre örgütleri ve yerel halkın tepkisiyle Türkiye gündemine oturmuştu.