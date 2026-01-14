Yöre halkının tüm direnişine, davalara, bilirkişi raporlarına karşın Cengiz İnşaat’ın Rize’deki doğa katliamı durmadı. İkizdere Eskencidere Vadisi’nde İyidere Lojistik Limanı inşaatına dolgu malzemesi sağlamak amacıyla Cengiz’in işlettiği taş ocağı ile doğa yıkımı sürdükçe sürdü. Adalet ise 5 yıl sonra geldi.

‘DANIŞTAY YOLU AÇIK’

Mahkeme yöre halkını haklı buldu ancak doğa katliamına da göz yumuldu. Davacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu’nun “Korumaya çalıştığımız şahane bir coğrafya ve bir vadi maalesef baştan sona yok edildi” cümlesi ise geç gelen adaletin yarattığı yıkımı gözler önüne serdi. Rize İdare Mahkemesi, taş ocağı projesi için Rize Valiliği’nin verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararının iptaline hükmetti. Kararda, Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) eksiklerine dikkat çekildi. Proje sahasının hassasiyet

düzeyinin hidrolojik ve hidrojeoloik açıdan yüksek olduğu, içme suyu kaynaklarının etkilenme riskinin sürdüğü aktarılırken, acil durum planlarının detaylandırılmadığı kaydedildi.

Kararda, “PTD’nin çevreyi korumak için önlem içermediği, teknik yönden yeterli olmadığı, bu nedenle ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı kanaatine varıldığı” bildirildi. Mahkeme ÇED iptalini ‘Su kaynaklarının ve çay tarlarının tozdan etkilenmesini’ gerekçe gösterdi.

Avukat Okumuşoğlu, “2021’den bu yana süren bir davaydı ve ivedi yargılama usulüne tabi bir davada sonuca varamadık. Halen sonuca varmış değiliz. Çünkü Danıştay yolu açık. Daha önce iki defa Danıştay’a gitmişti, iki defa bozulmuştu” dedi.

‘Davayı kazandık ama üzgünüz’

Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, iptal kararının hukuki açıdan önemli olduğunu, benzer projeler açısından emsal niteliği taşıyabileceğini belirti. “Bugün gelen kararla bir kez daha iptal kararı verildi ve haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullanan Okumuşoğlu, “Davayı kazandık ama üzgünüz. Adalete ulaşamadık. Keşke çok daha önce bir karar çıkabilmiş olsaydı. Bu saatten sonra gelen kararın çok fazla bir anlamı müvekkillerimiz açısından yok” diye konuştu.